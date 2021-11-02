Riot Games'in Netflix dizisi Arcane'den son fragman paylaşıldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
League of Legends'in Netflix dizisi Arcane'in çıkışına sayılı günler kala Arcane'in son fragmanı da yayınlandı.
Riot Games'in League of Legends evreninde geçen Netflix orijinal dizisidir. Günümüzün en popüler oyunu League of Legends'in evreninde geçen dizi Arcane, 2019 yılında duyurulmuştu.
6 Kasım tarihinde yayınlanacak Arcane dizisinden son fragman yayınlandı. Son fragman, kız kardeşlerin yeniden bir araya gelme girişiminde bulunduğu, ancak karanlık dış güçler nedeniyle yapamadığı sahneleri kesiyor. Fragmanda kız kardeşlerin yanı sıra Yordle bilim adamı Heimerdinger'in anlatımı ve Piltover keskin nişancısı Ciatlyn, çekiç kullanan kahraman Jayce ve daha fazlası yer alıyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Arcane dizisinde yer alacak karakterlerin seslendirme kadrosu ise bu şekilde:
- VI (Hailee Steinfeld)
- Jinx (Ella Purnell)
- Jayce (Kevin Alejandro)
- Caitlyn (Katie Leung)
- Silco (Jason Spisak)
- Mel (Toks Olagundoye)
- Vander (JB Blanc)
- Viktor (Harry Lloyd)
ARCANE FİNAL FRAGMANI
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet