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Riot Games Espor Sahnesi Kapılarını Tamamen Kapattı

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Riot Games Espor Sahnesi Kapılarını Tamamen Kapattı

Riot Games Espor Sahnesi

Avrupa'nın en büyük, ülkemizin ise ilk espor sahnesi olma özelliği taşıyan Riot Games Espor Sahnesi kapılarını kapatıyor.

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Avrupa'nın en büyük, ülkemizin ise ilk espor sahnesi olma özelliği taşıyan Riot Games Espor Sahnesi kapılarını kapatıyor.

Ülkemiz hem genç nüfusu hem de bu nüfusun espora gösterdiği ilgi ile diğer ülkeler arasından öne çıkanlardan. Video oyun dünyasının devlerinden olan Riot Games'te ülkemizde espora en çok yatırım yapan ve destek veren şirketlerin başında geliyor. League of legends ve VALORANT gibi popüler yapımlarının ülkemizde çok büyük oyuncu kitleleri tarafından oynandığını da düşünecek olursak bu durum pek de garip değil. Riot Games'in bu alanda ülkemizde hayata geçirdiği faaliyetlerden biri de Riot Games Espor Sahnesi idi. 2019 yılında kapılarını taraftarlara açan Riot Games Espor Sahnesi hakkında bazı üzücü gelişmeler var.

Riot Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Espor Sahnesi oyunculara veda etmeye hazırlanıyor. Sahnenin kapanması ile birlikte VFŞL başta olmak üzere maçlar çevrimiçi ortama taşınacak. 2022 yılı içerisinde ise merkez ofis içerisinde yapılacak yeni bir stüdyoya geçilmesi ve merkez ofisten altyapı desteği alınarak operasyonların yürütülmesi bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre böyle bir adım atılmasının ardındaki sebeplerden biri de hem taraftarlar hem de takımlar için ihtiyaç duyulan daha iyi imkanları sağlamak için kaynakları daha etkili kullanmak. Küresel pandemi sebebiyle yaklaşık 2 yıldır taraftarlara kapılarını açamamış olan Espor Sahnesi böylece tamamen kapanmış oldu. İlerleyen günler VFŞL başta olmak üzere diğer etkinliklerin de nasıl işleyeceğini gösterecek.

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