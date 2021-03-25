RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti

25.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:36

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önündeki eylemden detaylar Hastane önüne hasta yatakları serilmesi Bir sivil toplum kuruluşu başkanı Antönio Carlos Costa'nın açıklaması Yataklara çiçek bırakılması RIO DE JANEIRO - Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önündeki eylemden detaylar

Hastane önüne hasta yatakları serilmesi

Bir sivil toplum kuruluşu başkanı Antönio Carlos Costa'nın açıklaması

Yataklara çiçek bırakılması RIO DE JANEIRO - Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önünde toplanan vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yunus Emre Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:50:51. #1.15#
title