RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

20.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:43

Ronaldo Gazolla Hastane binası Sağlık çalışanları Aşılama detayları Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo...

Ronaldo Gazolla Hastane binası

Sağlık çalışanları

Aşılama detayları Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo Gazolla Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli de aşılandı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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