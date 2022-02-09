RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması - Haberler
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

AA, Fabio Teixeira - Güncel
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Aşı kaydı yaptırılması Çocukların aşılanması detaylar Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Aşı kaydı yaptırılması

Çocukların aşılanması detaylar

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Rio de Janeiro kentinin Barra da Tijuca bölgesinde bulunan bir sağlık merkezinde 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulandı. Brezilya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1189 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 633 bin 810'a, 177 bin 27 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 776 bin 620'ye çıktı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Latin Amerika, Brezilya, Aşı, Güncel, Haber

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