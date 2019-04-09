Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu

ATV'nin reyting listelerinde yüzünü güldüren dizi Hercai, Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü.

İZLEYİCİYİ RAHATSIZ ETTİ

Her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan Hercai'nin son bölümünde edilen küfür, televizyon başındaki izleyiciyi rahatsız etti.

"O KELİMENİN ANLAMINI ANNELER ÇOCUKLARINA AÇIKLAYAMAZ"

Dizide kızı Reyyan'ı bulmak isteyen Hazar ile babası arasında geçen konuşmada "P...ç" kelimesinin geçmesi izleyici tarafından tepki topladı. İzleyici, "O kelimenin anlamını anneler çocuklara açıklarsa neler olur? yorumuyla tepkisini gösterdi.

HERCAİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor.

HAZAR KIZINI ARIYOR

Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı.

MİRAN, REYYAN'I KURTARIYOR

Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan lozono Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor. Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var.

REYYAN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ! MİRAN VURULUYOR

Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor. Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor.