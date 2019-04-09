Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu
Yayın hayatına başladığı günden itibaren reytingleri alt üst eden Hercai, son bölümündeki küfür sahnesiyle olay oldu.
ATV'nin reyting listelerinde yüzünü güldüren dizi Hercai, Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü.
İZLEYİCİYİ RAHATSIZ ETTİ
Her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan Hercai'nin son bölümünde edilen küfür, televizyon başındaki izleyiciyi rahatsız etti.
"O KELİMENİN ANLAMINI ANNELER ÇOCUKLARINA AÇIKLAYAMAZ"
Dizide kızı Reyyan'ı bulmak isteyen Hazar ile babası arasında geçen konuşmada "P...ç" kelimesinin geçmesi izleyici tarafından tepki topladı. İzleyici, "O kelimenin anlamını anneler çocuklara açıklarsa neler olur? yorumuyla tepkisini gösterdi.
HERCAİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor.
HAZAR KIZINI ARIYOR
Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı.
MİRAN, REYYAN'I KURTARIYOR
Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan lozono Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor. Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var.
REYYAN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ! MİRAN VURULUYOR
Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor. Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor.
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Flim gecerli keyifli bir flim izlenir ufak argo kelime kullandi die abartilmasina gerek yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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evimizde büyük ekran tvlerimiz, elimizde maaşımızın iki katı fiyata cep telefonlarımız var. çocukları susturmak için ellerine tabletleri tutuşturuyoruz. ve hiç bir şeyden de geri kalmayız tvde ki dizilere ahlak bekçiliği yaparız. . . vay vayy vay biz neymişiz. . . eğer çocuklara eğitimi tv karakterleri üzerinden veriyorsanız o zaman bir yanlış var, kendimize bir çeki düzen verip ve kendimizi bir sorgulamalıyız. ben yapıyorum sizde deneyin. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YOK REYTİNG REKORU KIRAN BİR DİZİYİ NASIL KALDIRABİLİRİZ DİYE UĞRAŞIYORSUNUZ BOŞ YORUMLAR YAPMAYIN BAŞARILIDİZİNİN ARKASINDA ATV E VE FİLM YAPIMCILARI VAR O KADARRRRR . . . . . . . . . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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atv izlemeyin izlettirmeyin uydudan silin olsun bitsinCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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bu nasıl bir adam ya önüne gelene bağrıyor racon kesiyor tokat atıyor hayırdır teksastamı yaşıyoruz saygıda bir yere kadar çok abartmışlar dizideki karakterleriCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır