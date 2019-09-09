Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı

Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'dan yeni fragman geldi. Dizi yeni bölümleriyle 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren izleyicisiyle buluşacak.

09.09.2019 07:58
Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı

Show TV'de ekrana gelen, 16 Eylül Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un 3. sezon fragmanı yayınlandı. Çukur dizisinin çarpıcı sezon finalinin ardından yayınlanan yeni fragmanda bazı sorular cevabını buldu.

"İDRİS KOÇAVALI ÖLMÜŞ, SİZ NİYE YAŞIYORSUNUZ?"

Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını isteyen Yücel'in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı. Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri ise izleyenleri şoke etti.

YENİ FRAGMAN NEFES KESTİ

İdris'in kollarına yığıldığı Yamaç'ın deliye döndüğü ve ağzından "Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?" sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris'in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

DAMLA SÖNMEZ GÖRÜLDÜ

Diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Damla Sönmez de yen, fragmanda ilk kez görüldü. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı
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YORUMLAR (7)

  • BİR ANNE:
    BU DİZİLER SAYESİNDE GENCLERİMİZİN VİZYONU ''ELİNE SİLAH AL ZENGİN OLURSUN. LÜKS ARABA LÜKS EV BİR SÜRÜ MANKEN ETRAFINDA. '' OKUMAK YOK ÇOGU ZATEN SOKAKTAN GELME. BİZ NİYE OKUYALIM DİYORLAR.
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  • ABDURREZZAK:
    Şiddet dolu dizilerin sonucunda gelinen nokta. Eski yıllarda eğitim ve aile ile ilgili diziler yapılırdı. Şimdiki zamanda yapılan diziler, eğitim vermek bir yana insanları değişik noktalara itmektedir. Reyting almak amacıyla şiddet ve anlamsız olayları içeren dizilerin kaldırılması, insanların ruhi ve psikolojik durumları açısından kaldırılması önemlidir
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  • YARIM AKILLI:
    bu tip dizilerle toplum iyice bozuldu.devlet niye müdahale etmiyor.kaldırın artık şu dizileri
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