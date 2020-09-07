Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada
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Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Rusya'da bir kadın markete girip görevli şahsı aniden bıçaklamaya başladı. Reyon görevlisini saldırganın elinden diğer çalışanlar kurtarırken dehşete düşüren anlar kamera ile saniye saniye kaydedildi.

07.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:40

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde bir kadın girdiği markette reyonda çalışan görevliyi defalarca bıçakladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan görevlinin yardımına çalışma arkadaşları yetişti.

BİR ANDA BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde bir markette çalışan 32 yaşındaki kadın, meyve-sebze reyonunda ürün yerleştirdiği sırada dehşeti yaşadı. Markete giren maskeli bir kadın, doğrudan elindeki bıçakla reyon görevlisinin üzerine yürüdü ve kadını saçından tutarak bir anda bıçaklamaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırıdan kurtulmaya çalışan reyon görevlisi başarılı olamadı. Bu sırada markette çalışan 2 kişi, saldırgana müdahale etti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KAPIDAN ÇIKTI

Defalarca bıçaklanan reyon görevlisi yerde sürüklenerek kaçmaya çalışırken, saldırgan ise diğer market çalışanlarını tekmeleyerek uzaklaştırdı. Ayağa kalkan saldırgan, soğukkanlılıkla marketten yürüyerek çıktı.

YARALININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine markete ambulans sevk edilirken, bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı reyon görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı aktarılırken, saldırganın da bir süre sonra yakalandığı duyuruldu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
BÜŞRA: Rusya uyanıyor.
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01: Urfa burasi normaldir. . . kiskanclik krizine girmis. . . .
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500
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