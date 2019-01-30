'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekora Koşan Reynmen, Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiğini Doğruladı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la YouTube rekorunu kırdı. Dün sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan Reynmen, Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddettiği yönündeki haberleri doğruladı.

"ACUN ILICALI'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Dominik'e giderek Acun Ilıcalı ile video çeken Reynmen'in Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddettiği iddia edildi. Konu hakkında Instagram hesabından gelen soruları cevaplayan Reynmen, Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddetmesiyle alakalı şunları söyledi: "Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."

"KLİP VE ŞARKININ SİYASİ TARAFA MAL EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Klibinin Muhsin Yazıcoğlu'nun ölümüyle benzetilmesi hakkında da konuşan Reynmen, "Şarkının ya da klibin herhangi bir siyasi tarafa mal edilmesini istemiyorum. O yüzden Allah bilir diyerek geçelim." dedi.