Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi! Reyhan Karaca kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi! Reyhan Karaca kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi! Reyhan Karaca kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Reyhan Karaca, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Reyhan Karaca hakkında merak edilenler. Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi. Reyhan Karaca kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Reyhan Karaca merak konusu oldu. İşte Reyhan Karaca hakkında merak edilen Reyhan Karaca kimdir, Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

REYHAN KARACA KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Kasım 1970

Kaç yaşında: 50 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: İstanbul

Yeşilçam oyuncularından Ahmet Karaca'nın kızı olarak Harbiye, Şişli'de doğdu. Aile ve çevresinin etkisiyle müzikle iç içe büyüdü. 8 yaşında İstanbul Çocuk Korosu'nu kazandı. Harbiye İlkokulunda okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanıp Çalgı Eğitim Bölümünde eğitimine devam etti. George Michael hayranlığının etkisiyle 1984 yılında müziğe kesin karar verdi. Orta, lise ve üniversite eğitiminin tamamını İstanbul Teknik Üniversitesinde aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yaparak eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında üç yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ayrıca bir yıl özel bir lisede, bir yıl da özel bir kolejde müzik öğretmenliği yaptı.

20 Nisan 2016 tarihinde sözleri Berksan'a, bestesi Turaç Berkay Özer ile Berksan 'a ait olan Kelebek isimli tekli Doğan Music Company (DMC) yapımıyla yayınlandı. Şarkının klip çekimleri Amerika'da ve Türkiye'de Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde çekildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

7 Mayıs 2018'de sözleri ve müziği Selahattin Erhan'a, düzenlemesi Okan Akı'ya ait olan Roma isimli tekli Yaşar Kekeva Plakçılık yapımıyla yayınlandı. Beykoz kundura fabrikasında Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen klipte Karaca'ya dansçılar ve model Ali Yücel eşlik etti.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Adil Karaismailoğlu Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Güzel Sözler Abdullah Avcı Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi! Reyhan Karaca kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:10:16. #1.11#