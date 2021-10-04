Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi! Reyhan Karaca kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Reyhan Karaca merak konusu oldu. İşte Reyhan Karaca hakkında merak edilen Reyhan Karaca kimdir, Reyhan Karaca hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

REYHAN KARACA KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Kasım 1970

Kaç yaşında: 50 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: İstanbul

Yeşilçam oyuncularından Ahmet Karaca'nın kızı olarak Harbiye, Şişli'de doğdu. Aile ve çevresinin etkisiyle müzikle iç içe büyüdü. 8 yaşında İstanbul Çocuk Korosu'nu kazandı. Harbiye İlkokulunda okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanıp Çalgı Eğitim Bölümünde eğitimine devam etti. George Michael hayranlığının etkisiyle 1984 yılında müziğe kesin karar verdi. Orta, lise ve üniversite eğitiminin tamamını İstanbul Teknik Üniversitesinde aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yaparak eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında üç yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ayrıca bir yıl özel bir lisede, bir yıl da özel bir kolejde müzik öğretmenliği yaptı.

20 Nisan 2016 tarihinde sözleri Berksan'a, bestesi Turaç Berkay Özer ile Berksan 'a ait olan Kelebek isimli tekli Doğan Music Company (DMC) yapımıyla yayınlandı. Şarkının klip çekimleri Amerika'da ve Türkiye'de Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde çekildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

7 Mayıs 2018'de sözleri ve müziği Selahattin Erhan'a, düzenlemesi Okan Akı'ya ait olan Roma isimli tekli Yaşar Kekeva Plakçılık yapımıyla yayınlandı. Beykoz kundura fabrikasında Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen klipte Karaca'ya dansçılar ve model Ali Yücel eşlik etti.

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