Retrograde ne demek? Retrograde nedir, ne anlama gelir? Retrograde Türkçe ne demek?

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RETROGRADE NE DEMEK?

Retro hareket İngilizcesi ile "retrograde" bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir.