Retrograde ne demek? Retrograde nedir, ne anlama gelir? Retrograde Türkçe ne demek?
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Retrograde ne demek? Retrograde nedir, ne anlama gelir? Retrograde Türkçe ne demek?

26.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:06
Retrograde ne demek? Retrograde nedir, ne anlama gelir? Retrograde Türkçe ne demek?

Retrograde ne demek? Retrograde nedir, ne anlama gelir vatandaşlar tarafında merak edilen kelimeler arasında. Retrograde Türkçe ne demek, çevirisi nedir arananlar arasında. Şaka amaçlı sonsuz döngüye sokulan "Retrograde ne demek" esprisine maruz kalanlardansanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar...

Genellikle şaka amaçlı söylenen "Retrograde ne demek" sorusunun gerçek manada cevabını bilmeyenler olabilir. Bunun için sizlere retrograde ne anlama gelir onu yazacağız.

RETROGRADE NE DEMEK?

Retro hareket İngilizcesi ile "retrograde" bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:08:32. #1.14#
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