Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!
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Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Resul Tosun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi! Resul Tosun kimdir?

Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:39

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Resul Tosun hakkında araştırmalar yapılıyor. Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

22. DÖNEM AKPARTİ MV. RESUL TOSUN KİMDİR?

ARTOVA - 1956, Hasan Hüseyin, Behiye - İ.Ü. İlahiyat Fakültesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Master - İngilizce, Arapça - Gazeteci, Yazar - Yörünge Dergisi Sahibi Genel Yayın Yönetmeni, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı Kurucu Üyesi, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yöneticisi, Tokat Ş. Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü Kurucu Üyesi, Sanatçılar Derneği Üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi - XXII inci Dönem Tokat Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.

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