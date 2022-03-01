Restleşme sürüyor! Zelenski'nin "Rus askerler Ukrayna'dan çıksın" çağrısına Kremlin'den yanıt: Onlar silah bıraksın

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin ilki önceki gün tamamlandı. Ateşkes kararı beklenen iki ülke, ikinci toplantı için anlaşmaya vardı. Bu sabah saatlerinde Harkov Belediye Binası'nın Rusya tarafından vurulması ise şok etkisi yarattı.

KREMLİN'DEN ZELENSKİ'NİN ÇAĞRISINA YANIT

Rus devlet sarayı Kremlin de önceki gün Rus askerlere "silah bırakın" çağrısı yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye yanıt verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Zelenski, Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebilir ve can kaybı yaşanmaz. Rus güçleri sivil altyapıyı ve konutları vurmuyor. Şu anda Putin'in Zelenski ile konuşması planlanmıyor" ifadelerine yer verildi.

"AB'YE BAŞVURMASI STRATEJİK DEĞİL ÇÜNKÜ AB ASKERİ DEĞİL"

Rusya tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Rusya ile Ukrayna doğrudan görüşmeler yürütüyorlar. Yaptırımların bizim pozisyonumuzu değiştirmesi söz konusu olamaz. Ukrayna ile görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmek için çok erken, görüşme konusunda Putin bilgilendirildi. Ukrayna'nın AB üyeliği için başvurması stratejik bir güvenlik meselesi değil, çünkü AB askeri bir birliktelik değil."