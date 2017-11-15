Ressam İsmail Tetikçi'nin "Bakış 1" Sergisi Açıldı

Ressam İsmail Tetikçi'nin 7'inci kişisel sergisi "Bakış 1" sanatseverlerle buluştu.



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Tetikçi, eserlerinde insan yaşantısını ele aldığını söyledi.



Tetikçi, tüm resimlerinde küçük bir insan figürünün yer aldığına işaret ederek, "Benim resimlerimi romantik ve sembolik olarak tasvir edebiliyorlar ama ben kendimi daha realist bir ressam olarak görüyorum." dedi.



Eserlerinde insanın doğa içerisindeki konumuna dikkati çekmek istediğini belirten Tetikçi, şunları anlattı:



"Resimlerimdeki figürlerin küçüklüğü, aslında insanın doğa içerisinde olduğu yeri çok realist bir şekilde anlatıyor. Tüm bu evren içerisinde küçücük bir varlığız. O yüzden de ben olması gerektiği ölçülerde resmetmeye çalışıyorum. İnsanın o hiçlik noktasındaki var oluşunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de peyzajlar kullanıyorum. Bazen iç mekanlarda olabiliyor ama ağırlıklı olarak peyzajların içerisinde insanın günlük mücadelesini, doğayla mücadelesini, umutlarını ve yaşama dair ne varsa renklerle, biçimlerle oluşturuyorum."



Tetikçi, resimlerinin alt anlamlar taşıdığının altını çizerek, "Mesela siyah ve beyaz yaşamdaki ikilemler gibi düşünürseniz, resimlerdeki açık ve koyu alanlar da o tür bir düzenlemeye giriyor. Bazen karanlık çok fazladır ama umut mutlaka bir yerde vardır. Bazen resimlerim sonsuzluğu, yok oluşu ama hiçbir zaman yok olmayacağımızı da sorguluyor." diye konuştu.



Batı anlayışına dönük bir resim yaptığını söyleyen Tetikçi, doktora tezini de "Türk resminde insan ve doğa ilişkisi" üzerine yazdığını sözlerine ekledi.



"Türk resminde özgünlük sorunu var"



Küratör Mehmet Lütfi Şen ise sergide 17 eserin izlenime sunulduğunu, sergiye ilişkin hazırladıkları katalogda ise 80 eserin fotoğrafının görülebileceğini aktardı.



Şen, Tetikçi'nin sanatçı kişiliğine değinerek, "Türk resminde dünyanın en bilindik teması üzerinde mücadele veren biri olarak dikkat çekiyor. Manzara resmi yapıyor. Klasisizmde olan bir şeyden hareketle dünyada var olma çabası güdüyor ama bunun akademik kavgasını da veriyor." ifadelerini kullandı.



Tetikçi'nin resimlerinin yalın gözüktüğünü fakat derin anlamlar ifade ettiğine dikkati çeken Şen, şu değerlendirmede bulundu:



"Resimlerinle biraz yüzleştiğimiz zaman bilinmeze bir yolculuk başlıyor. Çünkü İsmail dağları, insanı, manzarayı değil insanlığın modern manzarasını anlatıyor bize. Bu modern manzarayı resim dili olarak algılıyor ve bunu yansıtıyor diye düşünüyorum. Türk resminde özgünlük sorunu var. Bir sanat eseri özgün olmak zorundadır. Alışkın olduğumuz, bildiğimiz, anlatılabilen hiçbir şey sanat eseri değildir. Bir sanat eseri ile karşılaştığımızda o eser bize yepyeni bir tat getirmeli. Bu İsmail'de hayli hayli var. Yeter ki o sanat eseri ile bütünleşelim."



Sergi, 13 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.