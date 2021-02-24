Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Şu sıralar yeni klibi için onlarca dansçıyı Los Angeles'tan İstanbul'a getirten başarılı ve güzel şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam evinde arkadaşlarını ağırladı. Bastık'ın misafir ettiği arkadaş grubunun arasında geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşen Kerimcan Durmaz da vardı.

MANKENLİK YAPTI

Ünlü şarkıcı, bir ara evinde arkadaşlarına kıyafetlerini giyerek mankenlik yaptı. Güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Bastık'ın o anlarını Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yayınladı.

YENİ KLİBİ İÇİN 500 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

150 ile 300 bin TL arasında değişen sahne ücreti ve yurt dışı konserlerinden kazandığı 30 bin dolar ile Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarından olan Bastık, şu sıralar çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Başarılı popçu, yeni klibi için yönetmen ve onlarca dansçıyı Los Angeles'tan İstanbul'a getirtti. Dansçı, yönetmen ve tüm ekibin konaklamadan ekstraya kadar tüm masrafını cebinden karşılayacak olan genç popçu, bu özel klip çekimi için de 500 bin TL'lik bir bütçe ayırdığı iddialar arasında.