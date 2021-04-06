Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Fedakar Sağlık Çalışanları" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Fedakar Sağlık Çalışanları" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen '14 Mart Tıp Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Fedakar Sağlık Çalışanları' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu tarafından verildi.

Ödül törenin ardından konuşan Azizoğlu, "Sağlık çalışanlarımız adına düzenlediğimiz yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte kahraman sağlık çalışanlarımızın bizlerin sağlığı ve hayatı için yaptıkları fedakarlıklar elbette ki unutulmaz. Yarışmalar sonucunda katılım belgelerini teslim ettiğimiz gençlerimize başarılar diliyor hak ederek aldıkları hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi.

'Fedakar Sağlık Çalışanları' konulu resim yapma yarışmasında derece giren öğrenciler, aldıkları ödülle mutlu olduklarını belirterek Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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