Resident Evil oyunu "live-action" dizisi olarak geliyor! Resident Evil dizisi oyuncuları belli m?
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Resident Evil oyunu "live-action" dizisi olarak geliyor! Resident Evil dizisi oyuncuları belli m?

Netflix'te yayınlanacak olan dizi hayranlarını sevindirdi. toplam sekiz bölümden oluşacak dizinin konusu ve senaristi şimdiden açıklandı. Peki, Resident Evil ne zaman başlayacak?

Resident Evil oyunu
28.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:21

Netflix, "Resident Evil"a live-action bir dizi hazırladığını duyurdu. Yayıncı, aynı isimli Capcom video oyunu serisine dayanan bir saatlik diziye sekiz bölümlük bir sipariş verdi. Dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Resident Evil oyunu 'live-action' dizisi olarak geliyor! Resident Evil dizisi oyuncuları belli m?

RESİDENT EVİL "LİVE ACTİON" DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resident Evil "Live Action dizisi olarak 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu daha belli değil. Dizinin çekim hazırlığına geçtiğimiz yıl başlandı.

Resident Evil oyunu 'live-action' dizisi olarak geliyor! Resident Evil dizisi oyuncuları belli m?

RESİDENT EVİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Açıklamalara göre dizi iki bölümden oluşacak. Bölümlerin birinde ergenlik çağlarında New Raccoon City'ye yerleşen Jade ve Billie Wesker'i izleyeceğiz.

İkinci zaman dilimine geçtiğimiz zamansa Jade'in 30 yaşındaki halini göreceğiz.

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