Renklerin nostaljisi sergisi açıldı

16.10.2019 16:45

Sergide, MASMEK ve Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim gören 36 öğrencinin hazırladığı 135 eser yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda 'Renklerin Nostaljisi' isimli resim sergisi açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Meslek Edindirme Kursları'nda (MASMEK) ve Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından açılan sergiye Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, MASMEK öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Daire Başkanı Fırat Özcan açılışta yaptığı konuşmasında, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin MASMEK kursları bünyesinde bulunan öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu Renklerin Nostaljisi isimli resim sergisini açıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Atatürk Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Levent Taşkın, resim sergisiyle ilgili olarak, "Renklerin Nostaljisi isimli resim sergisinde 135 tual ve renkli çalışmayla sergiye katıldık. 36 öğrencilerimiz 3 ayda bu çalışmaları üretti. Belediyemizin verdiği bu destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kesilen kurdele ile açılışı yapılan sergiyi protokol üyeleri gezerek yapılan resimleri inceledi.

Kaynak: Bültenler