Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla Filmi

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01

Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla, Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ressam Fikret Mualla’nın hayat hikayesini konu ediyor. Metin Güngör'ün yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Fikret Mualla'nın sanat hayatının yanı sıra özel yaşamının da bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Metin Güngör

Senaryo: Metin Güngör

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

Yapımcı Firma: MGF Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 156 dk.

Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com