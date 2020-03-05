Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla Filmi
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Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla, Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ressam Fikret Mualla’nın hayat hikayesini konu ediyor. Metin Güngör'ün yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Fikret Mualla'nın sanat hayatının yanı sıra özel yaşamının da bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor.
Yönetmen: Metin Güngör
Senaryo: Metin Güngör
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla
Yapımcı Firma: MGF Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 156 dk.
Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com