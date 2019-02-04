31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Rize'ye bağlı Ardeşen Belediye Başkan Adayı açıklandı Remzi Kutanoğlu 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Remzi Kutanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

REMZİ KUTANOĞLU KİMDİR?

Remzi Kutanoğlu, 1984 yılında Rize'ye bağlı Ardeşen'de dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2015 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır.

MHP'DE SEÇİM VE HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Kutanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı'nda Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.