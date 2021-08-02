Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'dan Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'a ziyaret

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ı ziyaret etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kar, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Dağhan ve Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Demir ile Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, üniversitenin Bor kampüslerinde yürütülen faaliyetler ve Bor Belediyesi ile sürdürülen iş birlikleri görüşüldü. Rektör Prof. Dr. Kar, Başkan Baran'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Baran ise üniversitenin Niğde'ye ve Bor'a değer kattığını ifade ederek, her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul