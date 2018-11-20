Rektör Polat'tan Bulanık Meslek Yüksekokuluna Ziyaret

Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bulanık Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi ile birlikte yüksekokulun derslikleri ve yemekhanesini gezen Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, öğrencilerle sohbet ederek okulla ilgili düşüncelerini sordu.

Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Polat, Bulanık Meslek Yüksekokuluna da diğer fakülte ve yüksekokullar gibi çok önem verdiklerini belirterek, "Bulanık Meslek Yüksekokulu, yeni açılan ve en fazla öğrenciye sahip bir yüksekokulumuz. Yüksekokulumuzun şu anda 60 öğrencisi var. Yeni açılan bölüm ve programlarla öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bulanık benim için önemlidir. Bulanıklıların bu öğrencilere sahip çıkması gerekir. Ulaşım sıkıntısını ve yatma konusundaki sıkıntılarını bir an çözmeleri gerekir. İlçede çok güzel bölümler açtık. Bu bölümleri bitiren meslek sahibi oluyorlar. Önümüzdeki yıl yeni açılacak bölümlerle birlikte Bulanık Meslek Yüksekokulu daha da büyüyecek. Bu süreçte bize büyük destek veren AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İlçe Başkanına, Bulanık İlçe Kaymakamına, Bulanık MYO yönetimine ve süreçte emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ