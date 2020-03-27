İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haber
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Servis, Aydın, Sağlık, Güncel

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan alanlar ilk kez görüntülenmiş oldu.

27.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:52
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan tüm sağlık personeline destek amacıyla fakülte hastanesinin koronavirüs (Kovid-19) servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesine ziyarette bulundu. Bu ziyarettte çekilen fotoğraflarla Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan hastanelerden birinin içi resmi olarak fotoğraflandı.

"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZDA DA KOVİD TESPİT ETTİĞİMİZ OLDU"

Ziyaret öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Kovid-19'a karşı tüm eylem planlarını hazırladıklarını söyledi. Yoğun bakın üniteleri ve ameliyathanelerin de hazır durumda olduğunu belirten Aydın, "Kendi içimizden de bazı çalışanlarımızda da kovid tespit ettiğimiz oldu. Biz onları yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret edeceğiz." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

"ŞU AN MALZEMELEYLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK"

Salgın nedeniyle çok acil durumlar hariç hastaların, hastaneye başvurmasını istemediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:"Hastane işleyişi olarak şu an acil olmayan ve rutin takip etmediğimiz hastaların, hastaneye gelmelerini çok tercih etmiyoruz. Bundaki sebep hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak. O nedenle acil olmayan, hemen yapılması gerekmeyen, kanser hastalarının takipleri hariç hastaların tedavilerini bir miktar daha ileri ertelemiş bulunmaktayız. Şu aşamada basında üniversite hastanemizle ilgili bir takım söylentiler ve dedikodular yer alıyor. Şu an malzeme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sağlık Bakanlığımız koordineli bir şekilde bu malzemeleri bize sağlıyor. Ancak bu günlerden sonraki günleri de planlamamız gerekiyor. Bu aşamada elimizdeki tıbbı malzeme stoklarını önümüzdeki zamana bırakacak şekilde tedbirli bir şekilde kullanmayı tercih ediyoruz."

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

KOVİD-19 HASTALARI AYRI SERVİSLERE ALINDI

Kovid-19 tanısı konulan hastaların ayrı servislere alındığını ve diğer hastalardan izole edildiğini belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, "Onların bulunduğu servislere de kısa bir ziyarette bulunacağız. Ziyaret sırasında çalışanlarımıza da destek olmuş olacağız. Şu anda hasta olup burada yatan hekim arkadaşlarımız var. Onları da yattıkları yerde görmüş olacağız ve onlara da destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

Aydın, sağlık çalışanlarının üstün bir gayret ile hastanede hizmet verdiğini ve haklarını ödemenin mümkün olmadığını vurgulayarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerine, doktorlara, hemşirelere ve tüm personele teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koruyucu önlük giyerek, maske ve gözlük takarak koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğini ve yoğun bakım ünitesini ziyarette etti. Aydın, ziyaret sırasında hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve kısa süreli sohbet etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

İlgili Haberler

Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (6)
500
VATANDAŞ: Hani bi şey vardı kanalın birinde REKLAMLAAARRRRR diye : )
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CORONA CANER: YALAN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YETMİS6: Allah yardımcınız olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
PALA: allah yardıcınız olsun sizlere güç kuvvet versin inşallah
Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
CORONA CANER: internetteki videolar öyle demiyor ziya sallama bu kadar
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
YORGUN DEMOKRAT: Sağlık bakanlığı ve hükümetimizi çalışmalarından dolayı sonuna kadar destekliyorum. .
Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Haber
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu
Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Lionel Messi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 18:05:22. #1.14#
title