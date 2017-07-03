Rekor Transfer

Transferin hızlı takımı Everton, Burnley'nin 24 yaşındaki stoperi Michael Keane'i kulüp rekorunu egale ederek 30 milyon Sterlin'e transfer etti.



Everton'dan yapılan açıklamada, Keane ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyurulurken, transfer bedelinin 30 milyon Sterlin'e çıkabileceği ifade edildi.



Ocak 2015'te Manchester United'dan 2 milyon Sterlin bedelle Burnley'nin yolunu tutan Keane, bu imza sonrasında değerini 15'e katlamış oldu.



Everton daha önce Jordan Pickford (30 milyon pound), Davy Klaassen (23,6 milyon Sterlin), Henry Onyekuru (7 milyon Sterlin), Sandro Ramirez (5,2 milyon Sterlin)'i kadrosuna katmıştı.