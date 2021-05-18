Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı
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Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Yerel

Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı Kırıkkale'de bir işyerinin reklam tabelasının iç kısmına düştükten sonra dışarıya çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir işyerinin reklam tabelasının iç kısmına düştükten sonra dışarıya çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden kedi sesi duyan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin reklam tabelasının içinde olduğunu belirledi. Tabelayı elektrikli testere ile dikkatlice kesen ekipler, yavru kediye ulaştı.

Çok korktuğu görülen yavru kedi, tabelada kesilen bölümden dışarıya çıkarıldı.

Yavru kedi, bakımlarının yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.

Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı
Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı
Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı
Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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