Regl iken mezarlığa gidilir mi? Diyanet açıklaması! Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı?
Dini günlerde mezarlığa gidip dua etmek isteyen veya kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Regl iken mezarlığa gidilir mi? Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları da büyük ilgi topluyor.
Regl iken mezarlığa gidilir mi? Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Diyanet açıklaması!
REGL İKEN MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?
Abdestsiz kabir ziyareti yapılabilir. Kadınlar da regl olsa bile kabir ziyaretinde bulunabilir. Yani adetli kadın kabir ziyareti yapabilir.
Kadınların özel hallerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu halde iken kabir ziyareti yapmaları ve dua niyetiyle ezberden dua ayetlerini okumaları caizdir.