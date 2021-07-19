Regl iken mezarlığa gidilir mi? Diyanet açıklaması! Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı?

Dini günlerde mezarlığa gidip dua etmek isteyen veya kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Regl iken mezarlığa gidilir mi? Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları da büyük ilgi topluyor.