Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?

18.02.2021 08:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:19
Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?

Regaip Kandili idrak eden müminler Regaip Kandili hakkında detaylar araştırıyor. En çok da Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir konuları merak ediliyor. Peki, Regaip ne demek?

Müminler için çok önemli bir gün olan ve dini birlikteliğin üst seviyeye çıktığı Regaip Kandili'nde dini ve uhrevi duygular en üst seviyeye çıkıyor. Peki, Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur (ayrıca bk. KANDİL).

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Deniz Türüç Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 08:19:32. #1.15#
title