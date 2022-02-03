Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

Hacı Bayram Camisine gelen vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Hz. ziyaret eden vatandaşlar Vatandaşların ve çocukların dua etmesi Hacı Bayram Camisi vaizinin vaaz vermesi Vatandaşlara lokum ikramı ANKARA - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Hacı Bayram...

Hacı Bayram Camisine gelen vatandaşlar

Hacı Bayram-ı Veli Hz. ziyaret eden vatandaşlar

Vatandaşların ve çocukların dua etmesi

Hacı Bayram Camisi vaizinin vaaz vermesi

Vatandaşlara lokum ikramı ANKARA - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Hacı Bayram Camisi'nde program düzenlendi.

Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi

Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi

Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Regaib Kandili, Bayram, dua, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title