Regaip Kandili Hacı Bayram Camisi'nde dualarla idrak edildi
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Hacı Bayram Camisine gelen vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Hz. ziyaret eden vatandaşlar Vatandaşların ve çocukların dua etmesi Hacı Bayram Camisi vaizinin vaaz vermesi Vatandaşlara lokum ikramı ANKARA - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Hacı Bayram...
Hacı Bayram Camisine gelen vatandaşlar
Hacı Bayram-ı Veli Hz. ziyaret eden vatandaşlar
Vatandaşların ve çocukların dua etmesi
Hacı Bayram Camisi vaizinin vaaz vermesi
Vatandaşlara lokum ikramı ANKARA - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Hacı Bayram Camisi'nde program düzenlendi.