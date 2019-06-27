Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak kalan kadın uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören hastanın cinsel istismarına uğradı. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan sapık, polise teslim edildi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.'nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu.
HASTALAR LİNÇ EDİYORDU
Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi. Soğuksu Polis Merkezi'ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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EE ÜLKEDE ADAALT OLMASSSA BÖYLE OLURR KISTASSA KISTAS OLCAKKCevap Yaz Yayından Kaldır
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İLİKLERİMİZE KADAR PİSLİĞE BATMIŞIZ SANKİ ALLAH BİZİ BU PİSLİKLERLE Mİ CEZALANDIRIYOR BİLMİYORUM BU KADAR ÇOĞALMASI BU OLAYLARIN. . . HAKSIZLIKLARA KARŞI SUSAN BİR TOPLUM OLDUK VE CEZAMIZI ÇEKİYORUZCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hastanelerde bile güvende değilizCevap Yaz 4 Yayından Kaldır