Red Power 5120 GAPTARIM Fuarı'nın gözdesi oldu

GAZİANTEP (İHA) - Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, yeni regülasyonlu traktörleri fuarlarda çiftçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Başak Traktör, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13'üncü GAPTARIM ürünlerini çiftçilerle buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle düzenlenen GAPTARIM fuarının açılışına, Vali Davut Gül, Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Başak Traktör Genel Müdürü Erdoğan, Başak Traktör'ün 1914 yılında kurulduğunu anımsatarak, "Sektördeki 108 yıllık üretim tecrübemiz ile çiftçilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre yüzde 100 yerli sermayeyle traktörlerimizi üretiyoruz" dedi.

Erdoğan, çiftçilerin ihtiyaçlarını konfor, teknoloji ve güç ile birleştirerek karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.

Fuarın gözdesi Red Power 5120

Başak Traktör standı, yarın kapanacak olan fuarın adeta çekim merkezi haline geldi. 116 HP motor gücü, 32 ileri-32 geri vites ve Euro 4 motor tipi özelliklerine sahip 5120 modeli, 2017 yılında başlayan Euro 4 emisyon çalışmaları çerçevesinde Başak Ar-Ge tarafından 5000 serisinin ilk modeli olarak tasarlandı. 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunulan 5120 modeli, aynı yıl Almanya'da gerçekleştirilen dünyanın en prestijli tasarım yarışması olan If Design'da Türkiye'yi gururla temsil ederek alanında en iyi tasarım ödülüne sahip oldu. Çiftçilerin hem dizayn, hem de yüksek performans bakımından ilgisini çekerek fuarlarda yoğun ilgi gören göz alıcı modeli 5120, 2022 yılında çiftçileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni regülasyonlu traktörlerini inceleme imkanı sunan Başak Traktör, fuar alanında 47 HP'den 116 HP kadar ürün gamını çiftçilerin beğenisine sunuyor.

Başak Traktör 108 yaşında

1914 yılında Sakarya'da Türk tarımına hizmet etmeye başlayan Başak Traktör, bugün itibariyle ileri teknoloji 47 HP'den 116 HP'ye kadar olan tüm modelleriyle 2022 yılında da çalışmalarını sürdürerek dünya markası olarak hizmet etmeye devam ediyor.

Ar-Ge çalışmaları ile yüzde 100 yerli sermayeyle yerli motor, aktarma organları ve traktör ana parçalarını üreten Başak Traktör'ün farklı seğmenlerde 2x4 ve 4x4 çekişli, kabinli, klimalı, kompresörlü ve tüm çiftçilerin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayabilecek, pazarın tamamını kapsayan, 11 ana model, 50 alt modeli bulunuyor. - GAZİANTEP