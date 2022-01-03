Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır cumhurbaşkanı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört defa, Celâl Bayar üç defa, Recep Tayyip Erdoğan iki defa, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül bir defa cumhurbaşkanlığına seçildiler. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanlığı süresi ne kadar?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YILDIR CUMHURBAŞKANI?

2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye başbakanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan, iki dönemdir Türkiye cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. 2014 yılından beri Erdoğan'dır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

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