Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini 'su oyunu'yla serinletti
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Salgın nedeniyle eğitim sürecinin belirli dönemlerinde okullarından uzak kalan öğrenciler, sosyal etkinliklerin yapıldığı bugünlerde arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan öğretmen Recep Bingöl de farklı bir etkinlikle okulun son günlerinde öğrencilerinin güzel vakti geçirmesini sağladı.

Sıcak havadan etkilenen öğrencilerini masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatan Bingöl, "su oyunu"na ilişkin anları kameraya kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gören Bingöl, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan köyde 11 yıldır görev yaptığını belirtti.

Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz bahçede masal kahramanları canlandırmak için gerekli pozisyonları aldıktan sonra suyla onları ıslattık. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu şekilde öğrencilerimizle özellikle salgın sonrası onları okula motive edecek, eğlendirecek, mutlu olmalarını sağlayacak etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Melek Aris ve Hiranur Sevim de öğretmenleri ile yaptıkları etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:25:27. #1.16#

title