Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 nerede çekildi?
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Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 nerede çekildi?

Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 nerede çekildi?
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21 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 3'ün devam filmi olan, Yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar üstlendiği Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 nerede çekildi?

Film 24 gün sonunda 6 milyon 60 bin 983 gişesiyle rekor kırmış, Film, 24 gün sonunda 60.486.430,00 ₺ hasılata ulaşmıştır. Peki, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i Maldivler'de zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir

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