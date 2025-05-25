Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 2 konusu nedir, Recep İvedik 2 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmeni : Togan Gökbakar

Oyuncular : Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2009 (Türkiye)