Recep-Şaban-Ramazan üç aylarımız mübarek olsun! Mübarek 3 aylar Receb ayı ile başladı. Receb ayı bugün 1 Şubat 2022 akşam namazı ile girecektir. Vatandaşlar Recep ayının ilk Cuma gecesi ne zamandır onu merak etti. Peki, Receb ayının ilk cuma gecesi ne zaman, hangi gündür? Recep ayındaki kandil günleri ne zamandır?

3 AYLAR NE ZAMAN 2022?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 2 Şubat 2022 tarihine denk gelmektedir.

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEB AYININ İLK CUMA GECESİ NE ZAMAN 2022?

Receb ayının ilk Cuma gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir. Recebin ilk Cuma gecesi mübarek Regaip Kandilidir.

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