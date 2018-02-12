Ravza Kavakcı Kan: 28 Şubat'ta Tankları Yürütenler Hesabını Verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat davasına ilişkin, "Biz biliyoruz ki adalet tecelli edecek ve 28 Şubat'ta tankları yürütenler ve destek verenlerin hepsi adalet karşısında gerekli hesabı verecekler" dedi.

28 ŞUBAT DAVASI'NIN 97. CELSESİ BAŞLADI

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 97. celsesi başladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da duruşmayı takip etti. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Kavakcı Kan, yargılanan 103 sanıktan 60'ı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildiğini anımsatarak, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptıklarını kaydetti.

"ZULMÜN HAKİM OLDUĞU BİR DÖNEMDİ"

28 Şubat sürecinde insanların yaşama hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı gibi en temel haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayarak, "Zulmün hakim olduğu bir dönemdi. Bu süreçte seçilmiş bir hükümet ve onun Başbakanı Necmettin Erbakan istifa edilmek zorunda bırakıldı. İçeride sanıkları dinlerken farklı hikayeler de dinliyoruz. Ancak biz biliyoruz ki adalet tecelli edecek ve 28 Şubat'ta tankları yürütenler ve destek verenlerin hepsi adalet karşısında gerekli hesabı verecekler. Biz adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz" diye konuştu.

"ADALET HUZURUNDA GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR"

Darbe girişiminde basın ayağına da değinen Kavakcı Kan, bu konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini anımsatarak, "Askerin yanında basının da önemli bir güç olarak çanak tutmuş olması maalesef hadiselerin bu boyuta gelmesine sebebiyet verdi. İnşallah 28 Şubat sürecinde o sürece katkı sağlayanların tamamı adalet huzurunda gerekli cezayı alacaklardır" şeklinde konuştu.