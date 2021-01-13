Rauf Denktaş kimdir? Rauf Denktaş ölüm yıldönümü ne zaman? Rauf Denktaş ne zaman öldü?

Rauf Denktaş sözleri ile akıllardaki yerini koruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 1924 yılında Baf'da doğdu. 2012 yılında da hayatını kaybetti. 88 yıllık ömrüne birçok başarı ve mücadele sığdırdı. Peki, Rauf Denktaş kimdir?

Rauf Denktaş neden öldü, mezarı nerede? Hukuk eğitiminin ardından Kıbrıs'ta avukat olarak görev yaptı. Ardından yükseldi ve sırayla savcı ve başsavcı olmaya hak kazandı. Rumların Türk köylerine yaprığı saldırılarla aktif siyasete başladı ve aynı zamanda savaşa katıldı. Rauf Denktaş hayatı, biyografisi haberimizde...

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Baf'da dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü siyasetçi ve yazar olan Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıydı. 1,5 yaşındayken annesini kaybeden siyasetçiyi, anneannesi ve babaannesi büyüttü. 1930 yılında eğitim için İstanbul'a gitti. Arnavutköy'de ilkokuldan liseye kadar Fevzi Ati Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a döndü ve 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Sonrasında Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazmaya başladı. Bir süre Mağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1944 yılında Birleşik Krallık'taki Lincoln's Inn'e hukuk eğitimi için gitti. 1947 yılında adaya dönerek avukatlığa başladı. Sonraları savcılığa geçti ve 1956 yılında başsavcılığa yükseldi.

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATINI KURDU

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı ve böylece siyaset sahnesine çıktı. Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinden istifa etti ve cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1949 yılında avukatlık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım'la evlendi. 1955 yılında Enosisle mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. 1958 yılında hükumetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdu.

KIBRISA GİRİŞİ YASAKLANDI, TUTUKLANDI

Rauf Denktaş, 1958 yılında Rum tedhişçiler, saldırıları sonrası Fazıl Küçük ile birlikte Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye giderek buradaadaya Türk askerinin gönderilmesi teklifini dile getirdi. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında öenmli, rol üstlendi. Aynı yıl Türk Cemaat Meclisi üyeliği ve Türk Cemaati İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964'teki Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Kıbrıs'a girmesi yasaklandı. Gizlice Erenköy'e çıkarak savaşa katıldı. 1967 yılında adaya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye iade edildi. 1968 yılında adaya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü.

ÜST ÜSTE CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçilen Denktaş, 18 Şubat 1973 tarihinde Fazıl Küçük'ün görevinden ayrılması üzerine Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildi. Bu görevinden 28 Şubat 1973 tarihinde istifa etti ve aynı gün Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı seçildi. Kıbrıs Harekâtı'nın ardından 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanından sonra devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüttü. Anayasa uyarınca 1976 yılında yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi. 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla tekrar cumhurbaşkanlığına seçildi. 22 Nisan 1990 tarihinde yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. 1995'teki seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi. 2000 yılındaki seçimlerde yeniden kazanan isim oldu. 2004 yılında BM genel sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı. 24 Nisan 2005 tarihinde görevi yeni seçilen cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a devretti.

RAUF DENKTAŞ KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE OYNADI

Rauf Denktaş, yazar kişiliği ile de tanınıyordu ve 1985 yılının son aylarından bugüne, birçok kitaba imza attı. Fotoğraf çekmeyi de yaşam biçimi haline getirmişti. Rauf Denktaş, Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazıyor ve ART isimli televizyon kanalında Pazartesi günleri Denktaş'ın Gündemi adlı programı sunuyordu. Öte yanndan TV'ye de adım atarak, Kurtlar Vadisi dizisinde konuk oyuncu olmuştu.

Rauf Denktaş, 8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü, yapılan devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedildi.

RAUF DENKTAŞ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 9. yılında anılıyor.