Rasulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.
24.10.2019 14:59
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.
AA, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.
Kaynak: AA