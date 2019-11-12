Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

12.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:04

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehrinde tuzaklanan el yapımı patlayıcını etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SAS TİMLERİ TESPİT ETTİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: DHA