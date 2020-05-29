- Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı
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- Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı

- Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı Suriye'nin Rasulayn şehrinde bomba yüklü bir araç patladı.

29.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:38

- Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı

RASULAYN - Suriye'nin Rasulayn şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, Suriye'nin Rasulayn şehrinin batı kırsalında bulunan Tel Halaf köyünde meydana geldi. Tel Halaf köyünde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

- Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı

Kaynak: İHA

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