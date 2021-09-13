Kumaş konusunda büyük başarılara ulaşmış bir ailenin oğlu olan Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra 'da dünyaya gelmiştir. Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan 1 Başka Güzel programının sunucusu Raşit Bağzıbağlı kimdir? Raşit Bağzıbağlı kaç yaşında, nereli? Raşit Bağzıbağlı evli mi, boyu kaç? Raşit Bağzıbağlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

RAŞİT BAĞZIBAĞLI KİMDİR?

Kumaş konusunda büyük başarılara ulaşmış bir ailenin oğlu olan Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra 'da dünyaya geldi. Kumaşlara olan merakı küçük yaşlarda başladı. 12 yaşındayken tasarımcı olmaya karar verdi. İçindeki tasarım yapma tutkusu, eğitimine bu şekilde yön vermesini sağladı. Okulu henüz bitmeden kendi koleksiyonunu çıkardı. 2007 yılında " Couture " koleksiyonuyla adını duyuran ve herkesi hayranlıklar içinde bırakan Raşit Bağzıbağlı tasarımcı olarak kariyerine ilk adımı attı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Türkiye'de 2010 yılında yılın en iyi genç tasarımcısı ödülü almasının ardından, aynı yıl New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında memleketi KKTC'nin Polis üniformalarını tasarlayıp kurumsal kimlik logolarını ve amblemlerini hazırladı.

2014'de FTV Ödüllerinde YILIN MODA TASARIMCISI ödülünü aldı. Ardından Elidor Miss Turkey finalistlerin kostümlerini hazırladı.

2015 yılından itibaren İstanbul moda haftasında koleksiyonlarını sergilemeye devam ediyor.

2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli moda programında jüri koltuğuna oturdu. 2 sezon süren programda, 220 bölüm boyunca izleyicilere moda ve şık giyim hakkında tüyolar verdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Raşit Bağzıbağlı bekar.

Haberler.com - Gündem