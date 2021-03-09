Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
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Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

09.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:31
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu.

Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi.

DOSTLARI YIKILDI

Seksenler dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada; "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. "Baba diyorduk" 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Begüm Öner, gazetecilere "Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun." demekle yetindi.

Kaynak: Hürriyet

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