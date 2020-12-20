Rapçi 'Tepki' kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tepki gerçek adı ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Rapçi Tepki en merak edilen rapçiler arasında yer alıyor. Peki Tepki kimdir, nereli, kaç yaşında, gerçek ismi nedir, evli mi? Tepki hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

Gerçek adı "Kerem Gülsoy" olan Tepki mahlaslı rapçi klip çekerken kaza yaşadı. Merak edilen Tepki kimdir, nereli, kaç yaşında?

RAPÇİ 'TEPKİ' GERÇEK ADI NEDİR?

Rapçi Tepki'nin gerçek ismi Kerem Gülsoy'dur.

TEPKİ (KEREM GÜLSOY) KİMDİR?

Tepki 1987 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Rap sanatçısı, Istanbul Avcılar çıkışlı, 2004'teki Jöntürk'ün düzenlediği microphone control yarışmasının birincisi, The maze(labirent) grubunun kurucularından ve Robot yapımın ortaklarındandır.

Tepki doğum tarihi : 1987

Tepki kaç yaşında : 33 yaşında

Tepki gerçek adı nedir : Kerem Gülsoy

Tepki mesleği ne : Rapçi

Tepki nereli : İstanbul doğumlu

Ülkemizde rapi icra edenler arasında alt yapılarıyla, amerikan rapine en yakın işler çıkaran prodüktördür. Hakkında birçok eleştri yapılmaktadır. Kendisine gelen eleştirilere diktatör albümündeki ''istediğin'' parçasıyla cevap vermiştir.

Tepki ayrıca bazı büyük sanatçılar ile düet yapmıştır. Son zamanlarda en büyük çıkış sağladığı parça Ceza ile söylediği 'Yak' parçasıdır.