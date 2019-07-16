Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti

Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti

Rap müziği dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, attığı twitle sosyal medyanın tepkisini çekti. Rapçi, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür ettiği gerekçesiyle Twitter'da TT oldu.

Rap müziğinin son günlerde tanınan ismi Hayki, atttığı bir twitle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda dini değerlere küfrettiği gerekçesiyle, sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayki, çocuk istismarlarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, dinin temel unsurlarına ağır küfür içeren kelimeler kullanınca bir anda ortalık karıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Twitter kullanıcıları "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte sosyal medyanın büyük tepkisini çeken Hayki'nin o paylaşımı ve gelen tepkiler;

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YORUMLAR (43)

  • HAKAN:
    böyle insanların etrafında bi tane düzgün insan yokmu tin gtüne sokub cıkarmıyo anlamıyorum nasıl müslümansınız valla dünya batsada kurtulsak ne kanun var ne hukuk var sen kimsinde dine küfrediyosun soytarı
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  • YOBAZ:
    Helal ossun Hayki, nasıl da ifşa etmişsin dini hakikatleri, şlak diye yüzlerinde patlamış islamcıların.
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  • CANER:
    Ulan yobaz. Birini elestirmek icin hakkin olmasi lazim. Sen git kadinlari araba showlarinda istismar ederek show yap sonra kalk gel burda ahkam kes. Kes ulan sesini. Sizi gidi klavye delikanlilari. Disarda ottur borunuda gorelim.
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  • ÎNSAN MÜSVETTELERÎ:
    Böyle alçaklık olmaz. Bunlar hadlerini aştılar. Müslümankara, Îslâma kin ve nefretle saldırıp sonrada demokrasi kavramıyla ağlamak onursuzluktur. Müslüman mahallesinde salyangoz satan insan müsvettesi karaktersizler. Bu milletin ÎNANÇ DEĞERLERÎNÎ muhafaza edemeyen idarecilerimiz, siyasetçiler ve ilgili kurumlarda birinci dereceden sorumludurlar.
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  • CANER:
    Ozaman hayki karaktersizine soyle ismini Turk yapsin bre cahil
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