Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti
Rap müziği dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, attığı twitle sosyal medyanın tepkisini çekti. Rapçi, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür ettiği gerekçesiyle Twitter'da TT oldu.
Rap müziğinin son günlerde tanınan ismi Hayki, atttığı bir twitle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda dini değerlere küfrettiği gerekçesiyle, sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisini çekti.
ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKTİ
Hayki, çocuk istismarlarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, dinin temel unsurlarına ağır küfür içeren kelimeler kullanınca bir anda ortalık karıştı.
TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU
Twitter kullanıcıları "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte sosyal medyanın büyük tepkisini çeken Hayki'nin o paylaşımı ve gelen tepkiler;
YORUMLAR (43)
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böyle insanların etrafında bi tane düzgün insan yokmu tin gtüne sokub cıkarmıyo anlamıyorum nasıl müslümansınız valla dünya batsada kurtulsak ne kanun var ne hukuk var sen kimsinde dine küfrediyosun soytarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal ossun Hayki, nasıl da ifşa etmişsin dini hakikatleri, şlak diye yüzlerinde patlamış islamcıların.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ulan yobaz. Birini elestirmek icin hakkin olmasi lazim. Sen git kadinlari araba showlarinda istismar ederek show yap sonra kalk gel burda ahkam kes. Kes ulan sesini. Sizi gidi klavye delikanlilari. Disarda ottur borunuda gorelim.1 1 Yayından Kaldır
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kim la bu tipCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Böyle alçaklık olmaz. Bunlar hadlerini aştılar. Müslümankara, Îslâma kin ve nefretle saldırıp sonrada demokrasi kavramıyla ağlamak onursuzluktur. Müslüman mahallesinde salyangoz satan insan müsvettesi karaktersizler. Bu milletin ÎNANÇ DEĞERLERÎNÎ muhafaza edemeyen idarecilerimiz, siyasetçiler ve ilgili kurumlarda birinci dereceden sorumludurlar.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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adam gibi adam hayki, artık bu ülkede araplar değil türkler söz sahibi olacakCevap Yaz 18 82 Yayından Kaldır
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Ozaman hayki karaktersizine soyle ismini Turk yapsin bre cahilYayından Kaldır
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cahil e cevap vermeyin9 3 Yayından Kaldır
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ne salaksın18 5 Yayından Kaldır
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malmısın sen mal harbiden malsın26 8 Yayından Kaldır
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