Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!
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Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

08.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:39
Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 1 haftalık yılbaşı tatilinin ardından bugün ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak merak ediyor. Sevilen dizi Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO YENİ BÖLÜM İZLE!

Ramo dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölümü 27. bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarına gelecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo son bölümde, Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden kurtarmaktı. Fakat, Cihangir'in tek hedefi de Ramo'yu Sibel'i kurtaramadan öldürmekti! Ramo'nun ortadan kaldırması herkesi korkuttu ve endişelendirdi! Sibel de herkes de Ramo'yu bulmak için elinden geleni yaptı. Mazhar'ın Ramo'nun yerini bilen tek kişi olması herkesin gözünü Mazhar'a çevirdi. Fakat, son gelen habere göre Ramo ölmüştü. Peki Ramo öldü mü? Sibel Ramo'yu bulabilecek mi? Ramo'ya ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Ramo 28. bölüm fragmanında!

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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