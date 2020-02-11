'Ramo'nun kadına gösterdiği duyarlılık seyircinin dikkatini çekiyor

11.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:38

BKM'nin Show TV'de yayınlanan dizisi 'Ramo', hikayesinde kadına verdiği değer ve kadını konumlandırmasıyla beğeni topluyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana televizyon dizilerinde seyircinin görmeye alışık olduğu hikayelerdeki ataerkil dünyalarda kadının söz hakkının olmaması ve geri planda yer alması gibi durumlar yaşanırken bu sezonun büyük merak uyandıran dizisi 'Ramo' bu genel algının dışına çıktı. Dizideki aile meclisinde yer alan kadınların fikirlerinin önemsenmesi, kadına hareket alanı sağlanması gibi detaylar seyircinin dikkatini çekti. Özellikle İdil Fırat'ın hayat verdiği Fidan karakteri hikayenin güçlü, söz sahibi, hükmü geçen kadınlarından biri olarak izleyici karşısına çıkarken, Esra Bilgiç'in canlandırdığı Sibel ile Cemre Baysel'in oynadığı Fatoş karakterlerinin de evlendirilmelerine rağmen kendi bildiklerini okumaları, boyun eğmemeleri ekran başındakilerden olumlu yorumlar alıyor.

Sosyal medya araştırmalarında çıkan sonuçlara göre seyircinin pek de izlemeye alışık olmadığı bu durum özellikle ülkemizin derin bir yarası olan 'Kadına Şiddet Sorunu'na karşı örnek teşkil ediyor ve seyircinin de bu konuda takdirini topluyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizide Murat Yıldırım'la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Kaynak: Bültenler