Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
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Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

05.02.2021 08:34 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:37
Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 30. Bölümünde: Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür.Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.

RAMO 30. SON BÖLÜM İZLE!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ve Nehir'in karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun Nehir'e verdiği sözün ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

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