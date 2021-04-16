Ramo final bölüm canlı yayın HD izle! Ramo yeni bölüm final bölüm full izle! Ramo son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Ramo bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ramo dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ramo canlı izle, Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ramo canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 39. Bölümünde; Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir. Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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