Ramo dizisi final mi olacak? Ramo dizisi son bölümde neler oldu? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Ramo son bölümde neler oldu?

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Ramo son bölümde neler oldu?

RAMO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ramo her Cuma saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ramo 17. bölümde Ramo dizisinde neler oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ramo dizisi için şu an Show Tv ve BKM Yapım'ın yaptığı resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hepimizin bildiği gibi dizilerin ekran süreleri reyting oranları ile oldukça ilgilidir. Ramo final kararı ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşıyor olacağız. Reyting sonuçları incelendiği zaman total ve AB'de düşük yüksek reytinglere sahip.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 17. Bölüm'ünde Kürşat'tan bir şeyler öğrenmek isteyen Ramo'nun planı Kürşat'ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo'nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur. Fidan, Ramo'nun Kürşat'tan öğrendiği ipucunu Sibel'e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan'ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.