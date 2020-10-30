Ramo dizisi final mi olacak? Ramo dizisi son bölümde neler oldu? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramo dizisi final mi olacak? Ramo dizisi son bölümde neler oldu? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:41
Ramo dizisi final mi olacak? Ramo dizisi son bölümde neler oldu? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Ramo son bölümde neler oldu?

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Ramo son bölümde neler oldu?

RAMO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ramo her Cuma saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ramo 17. bölümde Ramo dizisinde neler oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ramo dizisi için şu an Show Tv ve BKM Yapım'ın yaptığı resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hepimizin bildiği gibi dizilerin ekran süreleri reyting oranları ile oldukça ilgilidir. Ramo final kararı ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşıyor olacağız. Reyting sonuçları incelendiği zaman total ve AB'de düşük yüksek reytinglere sahip.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 17. Bölüm'ünde Kürşat'tan bir şeyler öğrenmek isteyen Ramo'nun planı Kürşat'ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo'nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur. Fidan, Ramo'nun Kürşat'tan öğrendiği ipucunu Sibel'e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan'ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.

İlgili Haberler

Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?
Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Kaan Yildirim Burak Özçivit
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo dizisi final mi olacak? Ramo dizisi son bölümde neler oldu? Ramo hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:41:27. #1.14#
title