Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa nereli, kaç yaşında? Rol aldığı diziler ve filmler...

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RAMİZ MULLAMUSA KİMDİR?

24 Haziran 1999 yılında Hatay'da dünyaya gelen Ramiz Mullamusa, lise öğrencisidir. Hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Yengeç burcudur. Ramiz Mullamusa, ilk olarak Beni Bırakma dizisiyle ekrana gelmiştir. Daha sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aziz karkaterini canlandırmıştır.

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